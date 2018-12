Ucrainenii isi abandoneaza rablele in Romania. Cum castiga mii de euro din aceasta afacere - VIDEO

Speriaţi, mulţi prefeă să le abandoneze la noi în ţară. Aşa că parcările şi terenurile virane din oraşele aflate în apropierea Ucrainei sunt pline şi riscă să devină cimitire de maşini.

Aşa arată de aproape o lună şoselele de lângă Vama Siret, un adevărat cimitir al rablelor. Ucrainenii susţin că au fost nevoiţi să le abandoneze. Dacă ar încerca să intre în legalitate, ar plăti aproape 2000 de euro taxe şi impozite la ei în ţară, pentru o maşină mai veche de 10 ani, care costă cel mult o mie de euro şi a fost adusă din Uniunea Europeană.

Iar amenzile în acest caz depăşesc 5000 de euro. Aşa că cei mai mulţi prefera să scoată maşinile vechi din Ucraina şi să le lase la noi.

“Dacă a cumpărat o maşină de 2000 de euro şi vine să facă devamarea încă 2500 de euro, nu are rost. Înmatricularea costa mai mult decât maşina. Vin şi le lăsa aici. Am şi eu maşina cu numere de Lituania şi am dat 1800 de euro pe ea. Ca să fac devamarea, mă costă vreo 2300 de euro. Nu are rost”, explică un şofer ucrainean.

“Până în urmă cu o lună de zile, găseau un român, o înmatriculau, iar psta o ducea în Ucraina. Îi dădea 2-300 de euro. Acea maşină avea voie să umble în Ucraina timp de un an de zile. De vreo lună de zile nu se mai poate”, explică un alt cetăţean din statul vecin.

După adoptarea acestei legi în Ucraina, singura parcare din apropierea Vămii Siret s-a umplut de rable. Proprietarul a apelat la autorităţi ca să o poată elibera şi să-şi recupereze pagubă, altfel spune că va intra în faliment.

Roberto Moldovan, administratorul parcării private Vama Siret: “Pe marginea drumului, lângă lanţul de la parcare, este plin/Au şi venit cei de la poliţie să le ridice, au pus bileţele cu amenzi. Pe european este plin şi acolo de maşini parcate pe marginea drumului.”

Cei de la Direcţia Regională de Drumuri Naţionale Iaşi au montat garduri pe marginea drumului pentru a împiedica abandonarea maşinilor, însă coada de autoturisme s-a mutat spre oraş.

Ovidiu Laicu, şef DADR Regionala Iaşi: „“Noi nu avem ce măsuri să luăm ca să le ridicăm. O să mai facem o achiziţie de parapeţi şi vom încerca să lungim acea zonă ca să scăpăm pe cât posibil de acele maşini parcate clandestin.”

La rândul lor, poliţiştii spun că sunt depăşiţi de situaţie.

Mihai Filipiuc, şef al poliţiei Locale Siret: “Sunt foarte greu de identificat pentru că sunt înmatriculate în Polonia, Bulgaria/o să ne confruntăm cu situaţii din ce în ce mai dificile pe acest subiect.”

Direcţia de poliţiaelocală ar putea ridica maşinile după îndelungi proceduri în justiţie, însă primăria nu are un spaţiu unde să le depoziteze şi nici personal să le păzească.