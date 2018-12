Ultima ora. Veste uriasa pentru Schumacher, la 5 ani de la accident - FOTO

Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 se recupereaza intr-un castel din Elvetia la 5 ani de la teribilul accident care l-a aruncat in coma.

Sotia lui Schumacher, Corinna, a decis sa nu ofere presei nicio informatie despre starea fostului star din Formula 1, in ciuda milioanelor de fani care asteapta vesti despre el.

Cotidianul Daily Mail sustine ca a aflat care este starea lui Schumacher in acest moment. Acesta nu este legat la pat si nici nu este intubat. Dar primeste in continuare asistenta medicala si terapie care il costa 50.000 de lire pe saptamana. Toata familia locuieste in castelul de 50 milioane de lire de pe malul lacului Gland, iar una din corpurile cladirii a fost transformata intr-o adevarata clinica medicala dupa accident.