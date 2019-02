Un adolescent din Rusia a cazut de la etajul 16 al unui bloc de locuit si a ramas in viata. Cum s-a intamplat totul

S-a intamplat ieri in orasul Toliatti, din Rusia. Potrivit syzran-small.ru, baiatul in varsta de 16 ani a cazut de la etajul 16 al unui bloc de locuit si a ramas in viata. Potrivit presei ruse, acesta a cazut pe zapada.

Imediat dupa incident, acesta a fost transportat la spital, iar acum se afla in sectia reanimare.

Deocamdata nu este clar din ce cauza a cazut adolescentul de la etaj. Politia investigheaza cazul.