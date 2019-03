Un atac armat de proportii a facut 49 de morti si 50 de raniti in doua moschei din Noua Zeelanda. Indivizi inarmati au intrat in lacasuri si au tras in credinciosii care se rugau - VIDEO

Aceste imagini au fost inregistrate de o camera prinsa de hainele unuia dintre atacatori. Din ele se vede cum barbatul isi opreste masina langa moschee, isi ia una dintre cele sase arme din portbagaj, dupa care merge spre lacas si deschide focul chiar de la intrare.

Atacatorul a transmis live pe facebook imaginile, iar dupa ce le-a publicat, politia a ceurt ca acestea sa nu fie redistribuite online, iar ulterior le-a blocat.

Atacul s-a produs la doua moschei de la Christchurch, al treila oras ca marime din Noua Zeelanda. S-a intamplat in dupa-amiaza zilei de ieri, cand la noi era trecut de miezul noptii.

In acel moment oamenii se rugau, iar un martor a povestit ca individul, in uniforma militara si casca pe cap, a intrat si a inceput sa-idoboare pe credinciosi. A tras peste 100 de gloante din armele sale, pe care erau inscriptionate numele unor ucigasi in serie, si orase unde au avut loc atacuri teroriste.

Potrivit presei straine, pe arme erau si numele unor personalitati istorice, printre care si Stefan cel Mare, dar si Serban Cantacuzino, considerandu-i, probabil, eroi ai crestinitatii. Insa, in timp ce domnitorul Moldovei a luptat impotriva turcilor, domnitorul Tarii Romanesti a luptat, de fapt, alaturi de acestia. Dupa masacru, martorii au povestit ca oamenii disperati au inceput sa sparga ferestrele moscheii pentru a se salva.

Cel putin 49 de oameni au murit, iar aproape 50 au fost raniti in urma celor doua atacuri. Politistii au retinut patru suspecti: o femeie si trei barbati. In plus, acestia au reusit sa dezamorseze doua explozive atasate pe masinile suspectilor.

Mike BUSH, COMISAR DE POLITIE: "Avem de a face cu o situatie fara precedent in Noua Zeelanda. Este foarte grava si foarte serioasa."

Unul dintre retinuti, un cetatean australian, a postat inainte de atac un document pe internet, in care scrie ca a inceput sa puna la punct atacurile inca acum doi ani. Acesta afirma ca nu face parte din nicio grupare terorista si ca nu-i pare rau de ceea ce face.

Jacinda ARDERN, PRIM-MINISTRUL NOII ZEELANDE: "Serviciile noastre de informatii si securitate se focuseaza acum pe extremism, indiferent de unde vine acesta. Cu siguranta, asta este ceea ce am vazut noi azi."

In toate scolile din oras nu s-au facut astazi ore, iar autoritatile au cerut ca usile din moschee sa fie inchise. Autoritatile au deschis o ancheta pentru terorism si interogheaza suspectii pentru a afla motivele atacurilor.