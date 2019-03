Un autobuz a explodat in plina strada la Stockholm. La bord era doar soferul care a fost ranit si internat la spital - VIDEO

Aceste imagini au fost surprinse in dupa-amiaza de ieri de o camera de bord, chiar in centrul capitalei suedeze.

Cei care locuiesc in apropiere spun ca li s-au zguduit casele ca in timpul unui cutremur. Flacarile izbucnite dupa explozie au lansat un nor de fum imens deasupra orasului.

In momentul exploziei, la bord se afla doar soferul, care a fost ranit si internat la spital.

Autoritatile nu au anuntat care este insa starea acestuia.

Politistii au securizat zona in care s-a produs deflagratia si au exclus versiunea unui atentat.

Potrivit lor, incidentul a fost provocat de instalatia pe gaz a masinii.