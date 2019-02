Un autobuz electric autonom 5G este testat intr-un oras din China - VIDEO

Autobuzul, echipat cu tehnologii precum Controller Area Network şi radar cu laser, poate efectua toate operaţiunile în mod autonom, cu ajutorul unei reţele mobile 5G.

Autovehiculul electric, destinat transportului de persoane, dotat cu douăsprezece locuri, poate ajunge la o viteză maximă de 20 km/h.

Autobuzul a fost dezvoltat în colaborare de China Mobile, Huawei, Universitatea de Sud-Est din China şi compania franceză Easy Mile, notează Xinhua.

