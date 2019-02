Un baietel din statul american California, chinuit de o boala rara, a avut parte de o zi speciala. Acesta a devenit cadet pentru o 24 de ore si a invatat sa foloseasca echipamentele din masina de patrula si sa traga din arma - VIDEO

Miller Greenfield a deschis usa unor musafiri pe care ii astepta cu nerabdare. Erau ofiterii de politie, care au decis sa-l ia in randurile lor pentru o zi.

„Poti sa imbraci asta.”

Baiatul in varsta de 11 ani, a imbracat uniforma de cadet si a devenit, pentru 24 de ore politist. La numai patru ani, el a avut un accident vascular cerebral. Apoi, a fost diagnosticat cu o boala atat de rara, incat in toata lumea exista doar 7 cazuri documentate. Ajuns pe poligonul de antrenament, imbracat in uniforma special croita pe masura lui, copilul radia de fericire.

MAMA LUI MILLER: „Era in al noualea cer. Cred ca nu-si va mai scoate uniforma de cadet timp de un an.”

La Academia de Politie, micul cadet a incatusat un suspect cautat pentru ca furase gogosi si a tras din arma. Pentru reusita a fost felicitat de ceilalti cadeti care au batut plama cu fruntasul la pregatire. Gratie departamentului de politie din Sacramento, copilul s-a simtit ca un super-erou, gata sa invinga orice obstacol, chiar si boala.