Un barbat care a castigat 273 mil. $ la loto a pierdut biletul. Ce a facut cand si-a dat seama

Nu doar că a nimerit numerele câştigătoare, dar a reuşit să-şi recupereze şi biletele pe care le uitase la magazin. Câştigătorul a primit vestea într-un moment greu. Era divorţat, locuia cu mama lui şi îşi cauta de muncă de aproape un an de zile.

“Eram la pământ şi acum sunt în picioare”, spune bărbatul.

Viaţa lui Mike Weirsky s-a schimbat radical când a decis să joace la loto. A cumpărat două bilete de la un magazin din New Jersey, însă le-a uitat pe tejghea.

Mike Weirsky, câştigător loto: “Eram atent la telefon şi am lăsat bileţele jos, ca să-mi bag banii în buzunar. Am făcut ceva pe telefon şi am plecat.”

A decis pe ultima sută de metri să se reîntoarcă la magazin a doua zi. Un client le găsise şi i le dăduse vânzătorului să le ţine bine pentru proprietarul de drept.

Mike Weirsky, câştigător loto: “Le-am căutat timp de trei ore acasă, nici nu m-am gândit iniţial să mă întorc. Când m-am trezit vineri, mi-am spus că sunt doar un alt lucru pierdut. Dar m-am dus după ele oricum şi erau acolo. Am fost foarte fericit. Nu mi-a venit să cred.”

Peste alte două zile a aflat cu stupoare că a câştigat. I-a dat vestea mamei lui.

Mike Weirsky, câştigător loto: “I-am zis că am câştigat 273 de milioane de dolari. Ea mi-a zis că nu mă crede, aşa că am pus biletul la loc şi ne-am uitat la televizor jumătate de oră.”

Bărbatul le-a spus reporterilor că traversa o perioadă proastă. Divorţase anul trecut şi, fiindcă nu lucrase timp de 15 ani, nu reuşea să-şi găsească o slujbă. A fost chemat la un interviu a doua zi după ce a aflat că a câştigat.

Mike Weirsky, câştigător loto: “Mi-am dorit mereu să ştiu cum ar fi să mă trezesc şi să mă duc unde îmi doresc, să-mi cumpăr ce îmi doresc.”

Visul i se va împlini când va intra în posesia banilor. Norocosul spune că prima dată îşi va cumpăra camioneta la care visează de-o viaţă, apoi îşi va duce familia în vacanţă.