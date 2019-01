Un barbat din Africa a ajuns sa creasca in curtea casei sale 45 de crocodili. Totul a inceput acum 25 de ani - VIDEO

In urma cu multi ani, cand s-a mutat in Burundi, o mica tara africana, Albert a fost socat de cruzimea localnicilor care omorau crocodilii pentru a-i manca.

Albert NGENDERA, CRESCATOR DE CROCODILI: „Cand am zburat spre Gatumba, am vazut ca crocodilii erau ucisi pentru a fi mancati. Asta m-a intristat, si am vrut sa-i protejez.”

Atunci barbatului i-a venit ideea de a cumpara reptilele si de a le creste in curtea casei sale, protejandu-le astfel. A luat legatura cu mai multi pescari si vanatori si a cumparat 12 crocodili, a cate 28 de dolari fiecare. Imediat dupa asta insa, patru dintre ei au fost otraviti si au murit.

Chiar si asa, omul a continuat sa inmulteasca animalele, iar acum are tocmai 45 de crocodili a cate 3,5 metri in gradina din spatele casei. Albert a declarat ca nu-i este usor sa aiba grija de ei, insa este pasiunea lui. Reptilele sale mananca 10 kilograme de carne cruda de trei ori pe zi, preferata lor fiind carnea de pui.

Vecinii barbatului au parareri impartite despre pasiunea acestuia. In timp ce unii l-au felicitat pentru ca protejeaza aceasta specie, altii nu prea au fost incantati de faptul ca un numar atat de mare de pradatori, traiesc atat de aproape de ei. Chiar si asa, Albert spune ca nu va renunta la pasiunea sa.

Albert NGENDERA, CRESCATOR DE CROCODILI: „Sunt acum extrem de fericit ca munca pe care am facut-o nu a fost in zadar. Au fost 8, iar acum sunt 45.”

Barbatul este convins ca atunci cand el nu va mai fi, copiii lui vor avea grija in continuare de crocodili.