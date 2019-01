Un barbat si-a dat foc intr-o piata din centrul istoric al orasului Praga

Barbatul a suferit arsuri pe 30 la suta din suprafata corpului si a fost dus la spital. Motivul gestului sau nu este clar, dar presa mentioneaza ca incidentul a avut loc in ziua in care s-au implinit 50 de ani de cand studentul ceh, Jan Palah si-a dat foc in aceeasi piata de la Praga. Atunci, totul a fost un protest fata de invazia trupelor sovietice in Cehia. Tanarul a murit la spital.