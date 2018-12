Un cantaret american i-a oferit mamei sale un cadou iesit din comun chiar in ziua nuntii. Acesta a adus in mijlocul ringului de dans doua genti, pline cu bani si i-a imprastiat pe podea - VIDEO

Un cantaret american i-a oferit mamei sale un cadou iesit din comun chiar in ziua nuntii. Acesta a adus in mijlocul ringului de dans doua genti, pline cu bani si i-a imprastiat pe podea de fata cu toti invitatii. Cadoul, in valoare de o suta de mii de dolari a fost ulterior adunat inapoi in genti si inmanat mirilor.