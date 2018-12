”Un cosmonaut rus a scos un cutit si injunghiat naveta”. Scene uluitoare, filmate in spatiu - VIDEO

Igor Kononenko şi Serghei Prokopiev au stat marţi în spaţiu 7 ore şi 45 de minute pentru a inspecta orificiul descoperit în august la capsula Soyuz, care a provocat o uşoară depresurizare pe staţia orbitală.

Misiunea lor, complexă şi complicată, a fost transmisă LIVE de NASA şi Roscosmos. Momentul inedit a fost cel în care ruşii au tăiat izolaţia capsulei Soyuz cu un cuţit şi cu aparent un foarfece de grădină. Pe reţelele de socializare comunitatea internaţională s-a arătat intrigată, dar şi amuzată de imaginile în care Oleg Kononenko a folosit un cuţit pentru a înlătura protecţia care acoperă capsula Soyuz şi a răzuit suprafaţa pentru a trimite eşantioanele pe Terra.

”În ceea ce pare a fi o premieră pentru programul spaţial rusesc un cosmonaut a scos un cuţit şi înjunghiat naveta” a comentat cu umor un jurnalist. ”Este un cuţit spaţial!” a comentat un alt internaut. ”N-am crezut vreodată că o să văd un cosmonaut rus tăind furios cu un cuţit nava sa spaţială” a fost un alt comentariu.

Mulţi dintre cei care au urmărit scenele online s-au întrebat în legătură cu resturile care au ajuns în spaţiu. Comentatorul NASA a precizat că acestea nu reprezintă un pericol pentru că se vor dezintegra în atmosfera Pământului.

La un moment dat, cosmonauţii ruşi, obosiţi şi frustraţi, se certau cu comandamentul de control al misiunii, din Rusia care le recomanda să folosească foarfecele şi nu cuţitul. ”Aveţi grijă la cuţit. Folosiţi ce merge mai bine pentru voi”, le-a transmis echipa de la sol care le-a repetat la un moment dat, îngrijorată, să ia o pauză.

In cele din urmă după clipe dramatice pentru că nu găseau gaura din capsulă, ruşii au identificat zona misterioasă. Au ridicat eşantioanele şi au făcut poze care vor facilita ancheta privind cauzele depresurizării.

La 30 august, ruşii au descoperit “un orificiu de 2 mm prin care aerul nostru dispărea” pe capsula Soyuz andocată la ISS. Ei au astupat orificiul cu trei straturi de produse ermetice. La mai puţin de o săptămână de la descoperirea scăpării de oxigen, care nu a pus în pericol viaţa echipajului ISS, directorul Roskosmos, Dmitri Rogozin, a suscitat uimirea generală evocând un posibil “act premeditat”.

Aceasta a fost o misiune “fără precedent prin prisma complexităţii sale”, a subliniat pe Twitter directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin. Misiunea a fost deosebit de dificilă, deoarece capsula Soyuz, ca şi ISS, nu a fost concepută pentru a suporta reparaţii în timpul unor ieşiri pe orbită. Vehiculul Soyuz este lipsit de rampe externe, care ar fi permis cosmonauţilor să se ţină de ele în timp ce lucrează în spaţiu.