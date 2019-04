Un educator a otravit 23 de copii intr-o gradinita din China. Motivul gestului extrem

Un educator a otravit 23 de copii in China, dupa ce le-a pus o substanta chimica in mancare. Un copil a fost spitalizat in stare grava, iar alti sapte sunt in atentia medicilor. Educatorul a folosit nitrit de sodiu, o substanta folosita in industria alimentara, toxica daca este ingerata in stare pura. Nu este clara insa motivatia cadrului didcatic.