Un hotel cu peretii acoperiti cu aur, iar mobilierul cu cristale Swarovski si-a deschis usile in Dubai. Cei care vor sa-si petreaca vacanta acolo vor trebui sa scoata din buzunar pana la sapte mii de dolari pentru o singura noapte - VIDEO

Acesta este cel mai scump hotel din Dubai. Este situat pe o insula artificala. Are 400 de camere pentru oaspeti si toate dispun de balcoane cu vedere la mare. Aici, aveti la dispozitie o plaja de 500 de metri, acoperita cu nisip alb si puteti lua masa in unul dintre cele 8 restaurante. In hotel, se gaseste un centru spa de 3 mii de metri patrati si peste 20 de sali de tratament si relaxare.

Holurile au fost decorate in stilul celor mai vechi palate din Europa. Unele piese de decor sunt acoperite cu placi de aur de 24 de karate. In hotel sunt in jur de 6.500 de candelabre, iar unul dintre cele mai mari este ornat cu 40 de mii de cristale Swarovski. Administratorii asigura ca fiecare oaspete va fi tratat ca o celebritate, dar pentru asta va trebui sa plateasca pe masura. Cei care vor sa petreaca o noapte intr-o camera de lux, trebuie sa scoata din buzunar pana la 7 mii de dolari.