Un incendiu de vegetatie face ravagii in Coreea de Sud. Flacarile au mistuit hectare de padure, iar autoritatile au anuntat ca o persoana a murit si 11 au fost ranite - VIDEO

Posturi de televiziune si retele de socializare au difuzat imagini apocaliptice din noaptea de joi spre vineri. Incendiul a izbucnit aseara, de-a lungul unui drum, la 45 de kilometri de Zona Demilitarizata, care separa cele doua Corei. Alimentate de rafalele puternice de vant, flacarile s-au raspandit rapid in aceasta regiune muntoasa si au facut scrum 400 de case si 500 de hectare de vegetatie, potrivit Guvernului.

Autoritatile sud-coreene au decretat starea de catastrofa naturala. Au fost mobilizati in jur de 10.000 de pompieri, peste 16 mii de militari, 870 de vehicule de interventie si 32 de elicoptere.

Aproape 4 mii de oameni au fost evacuati. Autoritatile au anuntat ca o persoana a murit, iar 11 au fost ranite. Potrivit guvernatorului provinciei, cel mai grav incendiu este sub control, in timp ce altele continua sa faca ravagii. Starea de catastrofa naturala permite acum deblocarea anumitor ajutoare de urgenta si interzice accesul in zone considerate periculoase.