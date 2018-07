Un incendiu puternic a luat viata a opt persoane in orasul rus Soci. O cladire cu trei etaje a luat foc - VIDEO

Flacarile s-au aprins in jurul orei cinci dimineata. Din cauza materialului usor inflamabil cu care era acoperita constructia, focul s-a raspandit rapid si a cuprins o suprafata de 300 de metri patrati. Pentru stingerea incendiului la fata locului au fost mobilizati 60 de pompieri cu 19 autospeciale.

“Era galagie, strigate, oamenii strigau “Incendiu!” apoi s-au inceput explozii. Flacarile erau imense. Toti au venit rapid, dar ce sa vezi aici? Noi nu puteam macar sa ne apropiem.”

Opt oameni au murit in urma incendiului, iar trei, printre care un adolescent de 16 ani, au fost raniti. Potrivit presei ruse, in constructia cu trei etaje se afla o cafenea. In local se pregateau frigarui, iar cauza incendiului ar fi fost o scanteie cazuta din mangalul aflat in incapere. Totusi motivul exact va fi stabilit de oamenii legii, care au deschis deja un dosar penal pe acest caz.