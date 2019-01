Un manechin arestat pentru prostitutie in Rusia lanseaza acuzatii la adresa lui Putin

Охотница живет в эмоциональном мире, объекты которого – это изменения. Она живет здесь и сейчас, она не думает о прошлом и будущем. Потому что эмоции существуют только здесь и сейчас, не в прошлом и не в будущем. Поэтому она встречается с мужчинами, и так как она живет в эмоциональном мире, она дает им кучу эмоций. И они влюбляются в нее. И очень богатые мужчины влюбляются в нее еще и потому, что стандартными вещами они ее зацепить не могут. Они не могут зацепить ее, покатав на «Ламборджини» или кучу бабок ей отвалив. Почему? Потому, что для нее это не является ценностью, ее ценность – это эмоция. А чем может цеплять богатый мужик? Он привык цеплять одним и тем же. Статусом. Деньгами. Системными вещами. А она – не системный игрок. Она человек в которого может зацепить только что-то эмоциональное. Поэтому она для этих мужиков недоступна и эти мужики влюбляются в нее. Они не могут ее купить. Посадить дома. Заставить ее делать то, что они хотят. Притом что она передает им достаточно глубокие эмоции, так как она этому научена. Научена раскачивать любого человека, вызывать в нем чувства. (с) Отрывок из книги «Дневник по соблазнению миллиардера или клон для олигарха» Н.Рыбка ____________________________________________ The Huntress lives in a world of intense emotions, the aim of which is change. She lives in the here and now, and doesn’t think about the past or the future. Because emotions only exist in the here and now, not in the past or the future. So she goes out with men and, because she lives in the world of intense emotions, she shares some of this emotional experience with them. And they fall in love with her. Even extremely rich men fall in love with her, precisely because their usual ways of impressing women don’t work on her. They can’t have her just because they drive a Lamborghini or shower her with money. Why not? Because she does not value these things; what she values is emotion. This makes the Huntress unattainable for rich men.🐟 #дерирыбка #бедныйолег #настярыбка #дневникрыбки #дневникпособлазнениюмиллиардера #олегдерипаска #явтемелесли #навальный #приходько

