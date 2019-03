Un meteorit urias a explodat deasupra Rusiei, foarte aproape de rutele folosite de avioane

Explozia, detectată de sateliţii militari ai SUA, a avut loc deasupra Mării Bering, în largul peninsulei Kamceatka, o zonă îndepărtată a Rusiei.

Potrivit NASA, această explozie a fost a doua cea mai puternică de acest tip din ultimii 30 de ani, fiind al doilea cel mai mare meteorit care pătrunde în atmosfera Pământul, de la cel care a căzut în localitatea Celeabinsk (Rusia) în 2013.

În 2013, explozia a generat o undă de şoc care a provocat aproximativ 1.500 de răniţi.

Meteoritul care a căzut în Marea Bering în decembrie a străbătut atmosfera cu o viteză de 32 de kilometri pe secundă.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb