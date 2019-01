Un muzeu dedicat KGB-ului sovietic a fost deschis la New York. Acolo vizitatorii pot vedea cum aratau birourile agentilor si ce fel de tehnica pentru spionaj foloseau acestia - VIDEO

La intrarea in muzeu, oamenii sunt intampinati de portrete ale lui Iosif Stalin si Vladimir Lenin. In salile din cladire sunt reconstituite birourile agentilor KGB. Vizitatorii mai pot vedea uniforme, peruci, dar si tehnica folosita candva pentru spionaj. Obiectele, aproximativ trei mii si jumatate la numar, au fost oferite muzeului de catre mai multi colectionari.

Iulius URBAITIS, REPREZENTANTUL MUZEULUI: "In Lituania am muzeul meu, “Buncherul atomic KGB”, si am cea mai mare colectie de tehnica radio si tehnica speciala din al doilea razboi mondial. Mi-au propus sa devin curatorul acestui muzeu. "

Printre obiectele expuse se afla si acest dispozitiv de spionaj, care a fost montat in stema Statelor Unite, confectionata din lemn. In 1945, obiectul i-a fost daruit ambasadorului american la Moscova, care si l-a pus pe perete in cabinetul sau. Asa ca timp de opt ani, dispozitivul a inregistrat si transmis KGB-ului, convorbirile diplomatilor americani.

Iulius URBAITIS, REPREZENTANTUL MUZEULUI: "Asa au trait buneii si bunicele noastre, parintii. Au trait intr-un regim strict, nu puteau iesi din tara, multi au avut de suferit. Cineva a fost dus in Siberia, cineva impuscat."

Administratia sustine ca la crearea expozitiei au contribuit istorici din fostele tari sovietice, care sunt bine informati despre activitatea serviciului secret din acele timpuri. Fondatorii muzeului nu au dorit sa-si dezvaluie identitatea.