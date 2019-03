Un preot din Polonia are grija de sufletele si nervii soferilor. Le ofera locuri de parcare in curtea Bisericii sale cu conditia sa se roage - VIDEO

Aceasta biserica este situata in orasul polonez Lodz, iar in apropiere de lacas, este si un spital, cu o parcare aglomerata. Multi vizitatori sau pacienti nu au unde sa-si lase masinile si le pun chiar in parcarea bisericii, asa ca preotul a stabilit si “taxe” de parcare, indicate pe un panou instalat in curte, care nu se masoara in bani, ci in rugaciuni.

Ryszard SZMIST, PREOT: „Ca sa stationezi in parcarea spitalului costa bani. Trebuie sa platesti pentru a stationa mai mult de 5 minute. Iar aici oamenii pot vedea ca 15 minute de parcare costa 10 rugaciuni, ceea ce nu-i intr-atat de mult.”

Astfel, soferii trebuie sa spun Tatal Nostru, si de zece ori Bucura-te Maria pentru fiecare 15 minute de parcare. Cei care vin la slujba, sunt scutiti de taxa.

„Daca acesta este un mod de a intari credinta si de a indruma oamenii sa se roage, atunci e bine.”

„Cred ca e o idee grozava. Ar trebui sa faca asa in tot orasul, indiferent de marimea parcarii.”

Preotul spune ca cei care nu au timp sa se roage in biserica, ar putea sa o faca si mai tarziu, la volanul masinii.