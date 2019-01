Un roman, bodyguard la o petrecere din Londra, ucis de Revelion. Marturia iubitei sale - VIDEO

Ministerul de Externe a confirmat pentru Ştirile PRO TV că un cetăţean român a fost ucis la Londra. De asemenea, un prieten al românului ne-a povestit că tragedia s-a petrecut când acesta se afla la serviciu. O prietenă comună a călătorit la Londra pentru a-i revendica trupul la morgă.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de luni spre marţi, la ora 5.30 AM, în timp ce românul şi alţi doi colegi ai săi încercau să oprească un grup de bărbaţi să intre într-o clădire unde avea loc o petrecere de Anul Nou, relatează Sky News.

Park Lane stabbing: Hero security guard died fighting off attackers who were trying to gatecrash Mayfair party | London Evening Standard. ⁦@SadiqKhan⁩ perhaps instead of political gestures at London’s NY fireworks display you should do your job! https://t.co/GQewAR1BgN