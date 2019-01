Un senator rus a fost retinut azi in parlamentul de la Moscova. El este acuzat de implicare in omor, destabilizarea situatiei din tara si chemare la rasturnarea puterii - VIDEO

Rauf Arasukov, reprezentantul republicii Karciaevo-Cerkesia in Consiliul rus al Federatiei, a fost retinut azi in camera superioara a Parlamentului. La scurt timp dupa inceperea sedintei, presedintele Consiliului Federatiei a declarat intrunirea inchisa, iar transmisiunea pentru presa a fost intrerupta. Apoi in sala a intrat procurorul general rus si seful Comitetului de Investigatii.

Cel din urma a citit ordonanta privind ridicarea imunitatii parlamentare a lui Arasukov, timp in care acuzatul a incercat sa fuga.



Valentina MATVIENKO, PRESEDINTELE CONSILIULUI FEDERATIEI DIN RUSIA:" A incercat sa urce pe scari si sa plece din sedinta. Eu i-am spus sa se aseze intrucat, conform regulamentului, avea dreptul sa vorbeasca si sa dea explicatii. El a refuzat aceasta posibilitate."



Procurorul general a rostit acuzatiile in fata celor prezenti, vorbind despre implicarea in omoruri si presiuni asupra martorilor. Comitetul rus de investigatii a oferit detalii asupra cazului.

Svetlana PETRENKO, REPREZENTANTA COMITETULUI RUS DE INVESTIGATII: "Arasukov este implicat in omorul vicepresedintelui unei miscari de tineret, Aslan Jukov, si a consilierului presedintelui Republicii Karaciaevo-Cerkesia, Frali Sebzuhov, presiuni asupra martorilor omorului lui Jukov, precum si implicarea in grupuri criminale. "

Potrivit presei Ruse, Arasukov a anuntat ca nu-si recunoaste vina si spera sa aiba un proces corect. In acelasi timp, a fost arestat si tatal senatorului, Raul Arasukov. Acesta este acuzat de delapidarea gazului natural al companiei ruse Gazprom, in valoare de peste 30 de miliarde de ruble, echivalent a peste 450 de milioane de dolari.

In cazul celor doi, vor fi facute perchezitii. Rauf Arasukov este senator in Consiliul Federatiei din 2016.