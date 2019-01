Florin Rasdan de la CSA Steaua a avut cel mai fericit revelion posibil. Si-a dus iubita la Istanbul, iar acolo a cerut-o in casatorie. Evenimentul s-a petrecut pe un vapor pe Bosfor, acolo unde Rasdan s-a pus in genunchi si i-a oferit iubitei Maria inelul. Aceasta a spus da, iar prietenii cuplului au izbucnit in urale de fericire.