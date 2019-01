Valul de frig si ninsori care a pus stapanire pe Europa a provocat deja 13 decese. Cei mai multi oameni au murit in avalanse - VIDEO

Straturi imense de zapada s-au depus in mai multe localitati austriece. De la jumatatea saptamanii trecute in centrul si nordul tarii a nins practic fara incetare, iar in munti troienele ating chiar si trei metri inaltime. Situatia va ramane complicata si in zilele urmatoare, intrucat regiuni intregi ale Austriei se afla pana vineri sub cod rosu de ninsori si cod galben de vant.

Sate intregi sunt rupte de lume pentru ca drumurile sunt inchise din cauza pericolului mare de avalanse. Intr-o regiune montana sunt blocati in jur de doua mii de oameni, printre care si turisti. Nici elicopterele armatei, folosite in mod obisnuit la operatiunile de salvare in caz de avalanse, nu s-au putut ridica de la sol.

Noi ninsori sunt anuntate in sudul si estul Germaniei, iar in unele zone, autoritatile au declarat stare de urgenta.

„In ultimele zile a nins foarte puternic in regiune si sunt consecinte pentru viata publica. Printre cele mai evidente sunt drumurile blocate si oamenii care nu mai pot merge la serviciu sau cumparaturi.”

Si in Grecia unele drumuri rurale sunt blocate din cauza zapezii, iar la Atena si in mai multe zone invecinate au fost inchise scoli. In nordul tarii temperaturile minime au coborat sub 20 de grade.

In Olanda, vantul a batut cu pana la o suta de kilometri pe ora si a dus la anularea a aproape un sfert dintre zborurile de pe un aeroport din nordul tarii.

Presa straina anunta ca timpul de afara a luat deja viata a 13 oameni in ultimele zile. Majoritatea au murit in avalansele din munti.