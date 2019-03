Veste soc pentru Jennifer Lopez dupa ce a primit inel de 4 milioane dolari: "Logodnicul te inseala" - FOTO

J-LO se marita din nou! Celebra cantareata a anuntat pe Instagram logodna cu fostul mare jucator de baseball Alex Rodriguez, cel care i-a daruit un inel de 4 milioane de dolari!

Ajunsa la 50 de ani, Lopez spunea in urma cu 9 luni ca nu crede ca se mai casatoreste vreodata. A fost logodita de 6 ori si a primit inele in valoare de 12 milioane de dolari!

Cel poreclit A-Rod a facut-o sa se razgandeasca. "Suntem suflete gemene. Ambii suntem latini si am reusit prin fortele noastre. A fost cel mai muncitor jucator de baseball, avem etica asemanatoare", a spus J-Lo recent intr-un interviu.

Bucuria canntaretei este stricata acum de un fost coleg de echipa cu Alex Rodriguez, Jose Canseco. Acesta sustine ca Alex Rodriguez o inseala pe J-LO cu fosta sa sotie. "O vad pe J-Lo cum vorbeste cu Alex, putin stie ea ca o inseala cu fosta mea sotie Jessica. Saraca fata, habar nu are cine e in realitate", a scris Canseco pe Twitter.

"Eram de fata cand a sunat-o acum cateva luni. Alex Rodriguez, inceteaza sa mai fii un r***t, nu o mai insela pe Jennifer Lopez", a mai postat fostul jucator.

Alex Rodriguez are un trecut controversat. Are un palmares impresionant in MLB, de trei ori MVP, insa a si fost suspendat pentru dopaj.