Vladimir Putin: "Sanctiunile impuse Rusiei nu au nicio logica si ele nu influenteaza economia" - VIDEO

"-Va pregatiti de razboiul cu NATO, dar, de fapt, impuscati in cetatenii ucraineni. In calitate de comandant suprem, ati dat ordin sa se impuste in marinari? - Deja am spus-o. Aceste probleme vor putea fi rezolvate la incheierea dosarului penal."

Iar despre cazul Skripal, Putin a spus ca totul este, de fapt, un motiv de a pune bete in roate dezvoltarii Rusiei. Conferinta a inceput la miezul zilei si continua si acum.

La ea s-au adunat peste 1700 de jurnalisti, un numar record in cei 14 ani de cand presedintele rus organizeaza acest eveniment.