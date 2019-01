Vulcanul Popocatepetl din Mexic a erupt din nou. Coloana de fum de 3 kilometri - VIDEO

Coloana de fum avea peste 3 kilometri, a anunţat Agenţia Naţională pentru Prevenirea Dezastrelor.

Iar rocile fierbinţi s-au rostogolit pe versanţi la mai mult de doi kilometri distanţă de crater. Capitala ţării se află la 70 de kilometri spre nord-vest.

Însă 25 de milioane de oameni trăiesc pe o rază de 100 de kilometri de la craterul vulcanului, care se înalţă la peste 5.400 de metri.

VOLCANIC ERUPTION: Nighttime footage shows the dramatic explosion of Mexico's Popocatepetl volcano, which sent ash plumes into the sky over San Nicolas de los Ranchos. https://t.co/58qMw3wWVm pic.twitter.com/i9iGEO48ff