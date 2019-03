Zborurile cu avioane Boeing 737 MAX, interzise in Europa. Ce au descoperit expertii - VIDEO

Într-un comunicat emis de EASA se menţionează că această ″măsură de precauţie″⁣ se aplică de marţi începând cu ora 19:00 GMT şi vizează ambele modele de Boeing 737 MAX date până în prezent în exploatare, respectiv MAX 8 şi MAX 9, relatează Agerpres.

#BREAKING Singapore aviation regulator bans use of Boeing 737 MAX in its airspace pic.twitter.com/ka1HPFKqsC