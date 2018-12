Zece mii de oameni au iesit in strada, la Budapesta, in al patrulea si cel mai amplu protest din ultima saptamana, dupa adoptarea ”Legii Sclaviei” - VIDEO

Zece mii de oameni au iesit aseara in strada, la Budapesta, in al patrulea si cel mai amplu protest din ultima saptamana. Oamenii sunt nemultumiti de noua lege a muncii care, spun ei le ingradeste drepturile. Dupa ce au manifestat in fata parlamentului, protestatarii au mers la televiziunea publica unde au cerut presa independenta.