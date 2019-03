Pentru prima data in Moldova a fost testata tehnologia 5 G. Aceasta inseamna viteza la internet de 20 ori mai mare decat asa cum avem acum si posibilitatea de a conecta mai multe dispozitive la internet mobil- VIDEO

Tehnologia 5G testata astazi presupune o viteza de transmitere a datelor de 20 de ori mai mare decat cea folosita in prezent de companiile de telefonie mobila. Iar asta inseamna ca vom putea transmite poze si video de calitate mai buna, iar ele se vor incarca mult mai repede.

Transmisiunile in direct de pe telefon vor deveni la fel de simple ca selfie-urile. De exemplu, cu acesti ochelari pentru realitate virtuala, oricine va putea vedea si auzi ce se intampla in orice colt al lumii daca acolo exista camere video si retea 5 G. De asemenea, telefonul mobil va putea distribui internet pentru mai multe dispozitive.

Toti cei care se vor conecta vor putea descarca date sau urmari filme on-line, fara ca viteza internetului sa fie afectata. Operatorii spun ca in Moldova aceasta tehnologie ar putea ajunge deja in 2020. Deocamdata, astfel de retele sunt folosite in cateva orase din SUA si au fost testate in cateva tari europene.