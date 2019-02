Stirile Pro TV de la ora 17:00 cu Patricia Podoleanu - 08.02.2019

MOLDOVENII DECEDAȚI, ADUŞI ACASĂ



Cei trei moldoveni care au murit in accidentul de ieri din Ucraina vor fi adusi in aceasta seara acasa. Intre timp, patru raniti raman internati in spital.

CEARTĂ CU FINAL TRAGIC

Un barbat din Leova si-a injunghiat mortal sotia dupa o cearta, iar apoi si-a dat foc si a murit. Cei doi aveau impreuna trei copii.