Stirile Pro TV de la ora 17:00 cu Suada Karkouki - 19.01.2019

ÎMBULZEALĂ DE BOBOTEAZĂ

De Boboteaza pe stil vechi, sute de oameni s-au imbrancit si s-au calcat in picioare la Catedrala, ca sa ia agheasma. La slujba de dimineata a venit si Igor Dodon.

AU PRIMIT CHEILE DE LA APARTAMENTE

Lucrarile de reparatie in opt din cele zece apartamente afectate de explozia din blocul de la Rascani s-au incheiat, iar locatarii au primit cheile de la locuinte.

ȚUȚU ARE O CASĂ DE MILIOANE

Constantin Tutu are o casa de aproape trei milioane de lei, iar functia de deputat i-a adus, in ultimii doi ani, un salariu de peste 300 de mii de lei. Datele se contin in declaratia sa de avere.