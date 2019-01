S-A RASTURNAT IN CENTRUL CAPITALEI



Carambol in centrul capitalei. O masina a ajuns cu rotile in sus dupa ce soferul acesteia a pierdut controlul volanului si a izbit alte doua vehicule parcate pe marginea drumului.

CER SA FIE PLASATI IN IZOLATOR



Procurorii cer mandate de arest pe numele celor 3 politisti de la Ciocana care au fost prinsi in flagrant cum iau mita.