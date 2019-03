Stirile Pro TV de la ora 17:00 cu Tatiana Nastas - 20.03.2019

TOȚI ÎNTR-O SALĂ





Plahotniuc, Sandu, Nastase, Sor, Dodon si Greceanii se intalnesc in premiera in aceeasi sala. Maine are loc prima sedinta a noului Parlament.





LA POARTĂ, DUPĂ BILETELE CARE SE VÂND ON-LINE

Mai multi suporteri, dornici sa vada meciul Moldova-Franta s-au trezit azi cu noaptea-n cap ca sa prinda bilete, iar la poarta stadionului au aflat ca acestea se vand doar on-line.