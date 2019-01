Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Patricia Podoleanu - 12.01.2019

TRAFICUL AERIAN A FOST RESTABILIT



Iar pe aeroportul Chisinau, traficul aerian a revenit astazi la normal. Pasagerii de pe cursele amanate ieri au fost nevoiti sa se conformeze cu faptul ca vor zbura la destinatia abia peste cateva zile.





ARMAŞU, DESPRE FURTUL MILIARDULUI

Putin peste 12 procente din miliardul disparut din cele trei banci au fost recuperate pana in prezent, spune Guvernatorul BNM care a oferit un interviu comun pentru mai multe institutii de presa din Moldova.





CUM ARATĂ NOILE PAŞAPOARTE ROMÂNEŞTI



Noile pasapoarte romanesti puse in circulatie in aceasta saptamana vor fi aproape imposibil de falsificat, sustin autoritatile romane, care au prezentat astazi conceptul acestora.















Ninsorile iau o pauza de doua zile, dupa care un nou strat de zapada ar urma sa se astearna in toata tara, spun cei de la meteo. Mai multe despre vreme aflati in jrunal.

CUM VA FI VREMEA?