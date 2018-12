Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 19.12.2018

3 CAUZE INAINTATE

Soba defecta, un scurt circuit sau imprudenta in timpul fumatului. Sunt versiunile inaintate de pompieri in cazul incendiului de la Nisporeni in urma caruia 2 adulti si un copil de 6 ani au murit.

TAXE MAI MARI ÎN CHIŞINĂU

Primaria Chisinau mareste o serie de taxe pentru agentii economici ca sa adune mai multi bani in bugetul pentru anul viitor. Consilierii au aprobat astazi documentul.

MEDIC, CONDAMNAT PENTRU VIOLUL UNUI COPIL

Un medic a fost condamnat la 22 de ani de puscarie pentru ca a violat de mai multe ori o fetita de 10 ani, adusa de parinti la tratament.