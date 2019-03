Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 20.03.2019

TOȚI ÎNTR-O SALĂ



Plahotniuc, Sandu, Nastase, Sor, Dodon si Greceanii se intalnesc in premiera in aceeasi sala. Maine are loc prima sedinta a noului Parlament.





OPT ANI DUPĂ GRATII

Fostul angajat de la Posta Moldovei, care a dezvaluit schema de contrabanda cu anabolizante din interiorul intreprinderii, a primit opt ani de inchisoare pentru ca ar fi impus mai multe persoane sa munceasca fortat.





CAPITALA NURSULTAN

Capitala Kazahstanului, Astana, a fost redenumita in Nursultan – in cinstea fostului presedinte, care ieri a demisionat.