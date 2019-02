Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 24.02.2019

MARE ÎMBULZEALĂ LA COŞNIȚA ŞI DOROȚCAIA

A fost mare imbulzeala la sectiile de votare de la Cosnita si Dorotcaia. Oamenii spun ca au fost adusi cu autocarele din stanga Nistrului ca sa voteze anumite partide.





NĂSTASE, ACUZAT CĂ A FĂCUT AGITAȚIE ÎN SECȚIE





Democratii au depus o sesizare la CEC in care il acuza pe Andrei Nastase ca a facut agitatie in interiorul sectiei de votare si cer ca el sa fie amendat.





LIBER LA AGITAȚIE

Si daca in sectie nu se poate, in afara ei – da. Partidele au avut liber la impartit pliante si la indemnuri electorale in ziua alegerilor.









Moldova isi alege astazi guvernarea. Cine va conduce tara in urmatorii patru ani – depinde de votul fiecaruia dintre noi. Alegerile parlamentare au loc pentru prima data conform sistemului mixt de vot si in aceeasi zi cu un referendum. Colegii nostri urmaresc cum decurge procesul de vot. Loreta Lisnic se afla la Comisia Electorala Centrala, Iulia Sarivan este la Cosnita, iar Patricia Podoleanu la xx

Mergem mai intai la CEC. Loreta, buna seara. Cata lume a votat pana acum?