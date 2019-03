Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 27.03.2019

NINSOARE DE MARTIE





Iar de dimineata a nins in cateva regiuni din tara. Meteorologii anunta ca minime sub zero grade vom avea pana in weekend.





GRIGORCIUC, TRIMIS LA PENITENCIARUL 13

Activistul acuzat ca l-a batut pe Sergiu Sarbu, a fost transferat in penitenciarul 13. Avocatul sau va cere maine ca el sa fie eliberat.





ÎMPUŞCAT ACASĂ, LA DUBĂSARI

Un barbat din Dubasari a ajuns in stare grava la un spital din capitala dupa ce a fost impuscat acasa de indivizi necunoscuti.