Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Tatiana Nastas - 17.03.2019

ÎNCĂ O VICTIMĂ



Bilantul persoanelor ucise in timpul masacrului din Noua Zeelanda a ajuns la 50. Trupul neinsufletit al ultimei victime a fost gasit la unul dintre lacasele de cult.





A MURIT DINTR-O PROSTIE

O femeie din Floresti a murit dupa ce in timpul unui scnadal izbucnit intre ea si fiica sa, si-a infipt in picior un cutit de bucatarie. Ambele erau in stare de ebrietate.





PRIMĂVARA A SCOS OAMENII DIN CASE



Temperaturile generoase de astazi i-a scos din case pe locuitorii capitalei. In timp ce unii au facut curatenie prin parcuri, altii au incins gratarele.