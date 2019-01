Stirile Pro TV de la ora 22:30 cu Suada Karkouki - 24.01.2019

MOLDOVENI IMPLICAȚI ÎN ACCIDENT ÎN ROMÂNIA

Trei moldoveni au ajuns astazi la spital in urma unui accident produs in Romania. Autocarul in care se aflau a derapat si a ajuns intr-un sant.





PROMO-LEX PROTESTEAZA

Expertii Promo-LEX sustin ca sunt intimidati si ca ar putea renunta la monitorizarea alegerilor.







ULTIMA NOAPTE DE LINIŞTE, ÎNTÂIA ZI DE CAMPANIE

Maine se da startul campaniei electorale pentru parlamentare. Cum se pregatesc partidele, vedeti in jurnal.