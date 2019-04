Ambasadorul Poloniei la Chisinau: „Spre deosebire de alte state, noi nu va vom inchide piata de export peste noapte” - ZdG.md

— Dle Ambasador, acum, că alegerile s-au încheiat şi s-a format deja Parlamentul, ce constatări importante au făcut observatorii electorali din partea Poloniei şi cu ce recomandări aţi veni?

— Vreau să subliniez că Polonia s-a angajat substanţial în procesul de observare a acestor alegeri. Au participat, în calitate de observatori, până la 50 de persoane în total, inclusiv eu. Putem spune că observaţiile lor corespund celor care s-au regăsit în raportul misiunii ODIHR.

— Polonia este membră a Uniunii Europene (UE) şi a NATO. Raportând la experienţa ţării dvs., de ce ar fi bine ca şi R. Moldova să se orienteze spre integrarea europeană?

— De fapt, aici sunt două întrebări, fiind vorba de UE şi de NATO. Poate, în cazul R. Moldova, răspunsul la aceste două întrebări ar fi diferit. Pot să mă refer la cazul Poloniei, că suntem cum aţi spus şi dvs., parte şi din UE, şi din NATO. Am aderat mai întâi la NATO, după care la UE. Anul acesta, avem o dublă aniversare – 20 de ani de când am aderat la Alianţa Nord-Atlantică şi pe 1 mai vom celebra 15 ani de când am devenit membru deplin al UE. Suntem mulţumiţi de faptul că suntem membri ai acestor organizaţii. De ce NATO este foarte important pentru noi? Pentru că ne asigură o bază a securităţii, care după aceasta devine un cadru propice pentru dezvoltarea economică, culturală ş.a.m.d. Polonia este un stat sigur, unde investitorul străin poate veni fără frică, pentru că, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, este un stat care asigură o perspectivă şi o stabilitate. NATO este blocul care ne-a asigurat această predictibilitate.

— Şi UE?

— De cealaltă parte, pentru Polonia, UE este în primul rând un proiect civilizaţional, un proiect care permite statelor care nu din vina lor, ci a istoriei, subliniez asta, au acumulat o anumită întârziere şi anumite restanţe în dezvoltare. Şi aceasta pentru că Europa Centrală şi de Est nu a avut şansa unui sistem capitalist. Ne-am trezit în ‘45 sub un sistem comunist, pe care nu ni l-am dorit. Din această cauză, ne-am pomenit într-o mare întârziere. UE este acel proiect care ne permite cumva să reducem această discrepanţă. Vreau să subliniez faptul că acest lucru nu înseamnă că cei mai bogaţi le asigură un ajutor umanitar ţărilor mai sărace. Nu este aşa. E un sistem în care cu toţii au de câştigat. Nu e un cadou pe care ni-l fac membrii vechi ai UE, ci este mai degrabă un procedeu care ne permite tuturor să mergem înainte.

— V-aţi referit la sistemul sovietic şi la consecinţele acestuia. De ce credeţi, totuşi, că în R. Moldova se menţine, într-o anumită măsură, nostalgia faţă de acesta? Polonia cum a depăşit regretele şi nostalgiile după viaţa de altă dată?

— Dacă e să ne uităm la asta din punct de vedere ştiinţific, domeniul în care schimbările au nevoie de mai mult timp este cultura. Cultura nu în sensul artei, ci a modului de viaţă, a felului în care oamenii s-au obişnuit să trăiască. Polonia a devenit un stat comunist în 1945. Poate au mai fost 2-3 ani în care nu se ştia cum va fi, dar a devenit stat comunist. R. Moldova e moştenitoare a RSSM, iar o parte a acestei republici, aşa zisa Transnistria, a fost sovietizată mult mai devreme. Cred că ar trebui luate în calcul mai multe elemente. Fiecare ţinut are propria sa istorie. Polonia e un stat cu o istorie foarte lungă, statalitatea noastră datează din sec. X. Deci, avem peste 1050 de ani de existenţă statală. Sigur, cu pauze. Şi chiar dacă am pierdut statalitatea în anumite perioade, exista dorinţa poporului de a redeveni liberi, independenţi. De asta suntem o naţiune, poate mai mult decât un popor, pentru care cuvântul libertate este foarte important. Poate de aceea şi nu ne place să fim obligaţi să facem ce nu ne dorim. Acest lucru a căpătat şi dimensiunea unei libertăţi individuale, dar există şi un impact economic important.

— Cum se manifestă acesta?

— Bunăoară, prin dorinţa de a avea firme proprii, de a fi independenţi în sensul direct al cuvântului. Aproape 2/3 din PIB-ul Poloniei e creat de aceste firme mici. Aş sublinia două elemente. Primul – dorinţa de a avea firme mici, dar şi cadrul propice pentru a crea astfel de firme. Al doilea element ar fi puterea locală care beneficiază de multă independenţă. Polonia este un stat descentralizat. Primarii şi autorităţile locale joacă un rol foarte important în implementarea proiectelor regionale. Cred că trebuie să înţelegem că oricât de harnici ar fi miniştrii, le va fi greu să schimbe faţa unei ţări, dacă nu există pe lângă activitatea lor şi cea a puterii locale.

— Dar ce ar trebui să întreprindă R. Moldova, astfel încât investitorii polonezi să vrea să vină aici?

— Pentru fiecare investitor este importantă predictibilitatea. Investitorul caută să vadă perspectivele investiţiei sale. Din aceste considerente, aici ar trebui să fie un climat investiţional favorabil, să fie oameni cu care să poată coopera, mă refer la resursele umane – oameni educaţi, talentaţi, moderni. Iar astfel de condiţii sunt deja în R. Moldova, cu asta nu e nicio problemă. Dar, pe lângă asta, ar trebui să fie şi o infrastructură tehnică modernă – străzi şi drumuri bune, dar şi statală – un cadru care să respecte proprietatea, să poţi să fii convins că proprietatea ta va fi respectată şi că dacă ai vreun dubiu, poţi merge în instanţă şi aceasta îţi va face dreptate. Dacă investitorul nu e sigur, dacă vede că proprietatea sa e pusă sub semnul întrebării, pentru că nu se ştie cum va funcţiona statul, atunci acest lucru nu constituie un factor atractiv pentru a investi în ţara respectivă. Totuşi, potenţialul este imens. Nu trebuie să uităm că R. Moldova se află geografic aproape de statele europene. Mărimea sa nu este atât de importantă. Sunt ţări cu aceeaşi suprafaţă, care şi-au făcut loc în economia mondială. Deci, se poate. Numai că, din cauza trecutului, cumva, oamenii au fost obligaţi să se obişnuiască cu un sistem în care venea un ordin şi trebuia să îl respecţi, să faci întocmai cum ţi se spune. Acest lucru nu mai există şi nu trebuie să aşteptăm că va veni cineva important care ne-ar asigura viitorul, un fel de zână sau un fel de prinţ pe cal alb, care o să ne dea, o să ne facă. Nu. Acest lucru s-a terminat. N-o să mai fie nicicând aşa. Noi înşine trebuie să facem un efort. Şi principiul de bază e că ce nu este interzis, e posibil. De câteva ori, am auzit încă această influenţă a trecutului – de ce să faci tu asta? Eu nu sunt obligat să motivez de ce fac un lucru sau altul. Întrebarea este dacă e sau nu interzis un anumit lucru, şi dacă nu e, atunci de ce să nu îl fac? Mă refer aici, bineînţeles, la domeniul economic. Iniţiativa oamenilor nu poate fi blocată, pentru că dacă e aşa, atunci ca şi în fotbal, marcăm un autogol, din cauză că firma acestui om nu se va dezvolta, el nu va plăti taxe la stat şi deci nu va contribui la puterea ţării, care vine, de fapt, din puterea firmelor, a oraşelor, a satelor, a oamenilor – acest lucru este rezultatul unor puteri locale.

