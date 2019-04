Andrei Nastase: "Cine a fost criminalul din 7 aprilie stiti cu toti... Plahotniuc. De ce nimeni nu a raspuns pentru ceea ce s-a intamplat?Pentru ca beneficiarul acelei lovituri de stat este Plahotniuc"

Andrei NASTASE, DEPUTAT PPDA: "Peste 2 zile se implinesc 10 ani din momentul in care niste tineri in PMAN erau schiloditi, unii dintre ei au fost omotari. Nu a raspuns nimeni de atunci pana in momentul de fata pentru crimele care s-au savarsit pe 7 aprilie.

Cine a fost criminalul din 7 aprilie stiti cu toti... Plahotniuc. El a confiscat acea revolta populara a unei generatii dornice de libertate. Unde este Zubici, Panzari, Jazdan, toti sunt in haremul lui majiotic.

De ce nimeni nu a raspuns pentru ceea ce s-a intamplat pe 7 aprilie? Pentru ca beneficiarul acelei lovituri de stat este Plahotniuc, iar astazi acest criminal controleaza totul in RM. Acest criminal a pus stapanire pe intreaga Moldova.

Nu va mai raspunde nimeni nici pentru furtul miliardului. Nimeni nu va raspunde pentru furtul de terenuri in Chisinau, daca la putere va ramane Plahotniuc. El traieste din crima."