Cariera si averea celui mai tanar presedinte de raion din R. Moldova - ZdG.md

Democratul Ion Cojocari a fost ales in functia de presedinte al raionului Glodeni, devenind in acest fel cel mai tanar presedinte de raion din R. Moldova. Fostul presedinte Ion Leuca, si-a dat demisia dupa ce a devenit deputat in Parlamentul R. Moldova in urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, scrie ZdG.md