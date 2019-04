Ce spune Maia Sandu despre plecarea lui Andrei Nastase in Germania: "Va rog sa-l intrebati pe dansul..." - VIDEO

-Ieri, intr-un live pe facebook Andrei Nastase a spus ca posibil nu se va mai intoarce in Republica Moldova. A comunicat ceva?

Maia SANDU, LIDER PAS: "Nu am auzit lucrul asta si nu cred ca asta a avut in vedere. Va rog sa-l intrebati pe dansul. Sunt sigura ca o sa revina si o sa-l intrebati ce a avut in vedere."

Alexandru SLUSARI, DEPUTAT ACUM: "Dumnealui a spus care este diferenta dintre tara civilizata si RM. Desigur ca toata lumea vrea sa traiasca intr-o tara civilizata."

-Sa inteleg ca revine?

Alexandru SLUSARI, DEPUTAT ACUM: "Eu cred ca azi, maine revine. Probabil ca a fost inteles gresit. Din cate eu cunosc, dumnealui maine trebuie sa se intoarca. Noi trebuie sa intelegem ca noi toti suntem oameni, dansul are familie, trei copii, o fata micuta. Clar lucru ca orice familist duce dorul de familie. Dansul traieste mai multi ani fara familie"

-De ce nu-si aduce familia in tara?

Alexandru SLUSARI, DEPUTAT ACUM: "Dar dvs cum credeti? In situatia in care ea a fost evacuata de aici si in situatia cand tara este controlata de Plahotniuc, familia daca va fi prezenta domnul Nastase devine un pic mai vulnerabil."





