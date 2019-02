Ce spune Vladimir Voronin, despre protestul organizat de socialisti in fata CEC-ului - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: „Miting-uri in fata CEC-ului. Astea-s show-uri ieftine. Ma uitam ca la mitingul cel de ieri, ori ca era frig, ori ca ploua, ori cine stie ce a fost acolo, ca foarte multi erau in stare de ebrietate, ori ca special ii pregatesc inainte de miting.”

Socialistii au protestat ieri in fata Comisiei Electorale Centrale. In frunte cu liderii PSRM, acestia au acuzat CEC-ul ca vrea sa-i scoata din cursa electorala dupa ce au primit un avertisment ca seful statului s-ar implica in campania lor. De cealalata parte, reprezentantii institutiei spun ca astfel PSRM isi face campanie electorala.Din cauza manifestatiei, traficul de pe strada Vasile Alecsandri in perimetrul strazii Columna si a bulevardului Stefan Cel Mare a fost blocat.

Vineri, presedentia si socialistii s-au ales cu cate un avertisment de la CEC dupa ce PL si partidul SOR au depus contestatii, cerand excluderea socialistilor din cursa. Seful statului a fost atentionat ca s-a implicat in campania PSRM, iar partidul ca ar fi folosit resurse administrative pentru a se promova.