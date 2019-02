Singur in birou si doar cu Lenin pe perete, Vladimir Voronin a lansat comunistii in campanie - FOTO

In cadrul conferintei de presa, Vladimir Voronin, a prezentat programul electoral al PCRM pentru alegerile parlamentare. Liderul formatiunii a tinut sa-i critice pe cei care se afla la guvernare.

In acest an, 15 formatiuni vor lupta pentru un fotoliu in parlament. Partidul Comunistilor va fi al treilea in buletinul de vot. Primul va fi PD, urmat de Blocul electoral ACUM, PCRM, PSRM, Partidul “Sor”, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul “Vointa Poporului”, Partidul Regiunilor din Moldova, formatiunea “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Politic “Patria”, partidul Verde Ecologist si Partidul Liberal.