Igor Dodon a mers pe muntele Athos pentru a se impartasi. Presedintele a publicat un video in care isi arata pas cu pas vizita. Purtatorul sau de cuvant nu ne-a spus cat l-a costat calatoria: "A fost o vizita privata" - VIDEO

Seful statului a tinut sa le arate internautilor cum a fost vizita sa pe muntele Athos. In imagini, presedintele apare zambind si plimbandu-se cu barca... apoi – cum viziteaza manastirea Sfantul Pantelimon.

Igor Dodon a scris pe facebook ca s-a rugat acolo pentru familia sa, dar si pentru tara. Asta desi, anul trecut in luna octombrie, patriarhul Kiril a venit cu un indemn catre credinciosi sa nu se mai roage pe muntele Athos, intrucat Biserica Ortodoxa Rusa a decis sa rupa relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, dupa decizia acesteia de a acorda autocefalie Bisericii ortodoxe din Ucraina.

Am incercat sa aflam cat l-a costat pe seful statului vizita. Reprezentantii Presedentiei, insa, ne-au spus ca aceasta a fost una privata si nu ne ofera detalii, iar decizia de a merge pe munetele Athos e una… persoanala. Ultima data seful statului a fost intr-un pelerinaj in Grecia in august anul trecut impreuna cu cativa socialisti.