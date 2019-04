Ilan Sor, Marina Tauber si Reghina Apostolova, imbracati in haine negre si cu flori in mana, au marsaluit pe strazile din Orhei: "Astazi este practic Ziua Victoriei" - GALERIE FOTO

Mai multe imagini cu fiecare pas al lui Ilan Sor au fost postate chiar pe pagina de facebook a acestuia. In fotografii apare Sor cu un buchet de trandafiri, desi ceilalti au in mana garoafe. Marina Tauber este imbracata in negru si poarta ochelari de soare. Presa nu a fost invitata la eveniment.

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta pentru ca ar fi obtinut ilegal peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii. El se declara nevinovat. Sor, se afla in libertate pana se va pronunta Curtea de Apel Cahul. De mai bine de un an de cand dosarul a fost mutat acolo, amanarile s-au tinut lant, iar intre timp, Sor a ajuns deputat.