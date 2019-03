Mai multi analistii politici vad doua scenarii in privinta coalitiei parlamentare si in ambele sunt prezenti democratii - intr-un caz, alaturi de socialisti, iar in celalalt - facand front comun cu Partidul Sor si cativa eventuali transfugi

Urmatoarea guvernare va implica neaparat Partidul Democrat, iar cea mai buna solutie pentru Blocul ACUM este sa ramana in opozitie. Mai multi analistii politici din Moldova, dar si din Romania vad doua scenarii in privinta coalitiei parlamentare si in ambele sunt prezenti democratii - intr-un caz, alaturi de socialisti, iar in celalalt - facand front comun cu Partidul Sor si cativa eventuali transfugi.